Desde el club de rugby de la comarca informaron que ya llegaron los panes de césped que serán colocados en la cancha principal.

Una gran noticia para la institución que por años trabajó para lograr este objetivo y que gracias a sus gestiones, y al apoyo de provincia, lograron cumplir.

Durante el acto de aniversario de Plaza Huincul el gobernador, Omar Gutiérrez anunció que ya estaba todo listo, “Lo anunciamos más de una vez; falta tan solo la provisión del césped natural” dijo y aseguró que se estaba encargando personalmente para que sea lo antes posible.

Un mes después la buena noticia, para el único equipo de rugby de la comarca, llegó y desde Dinos Rc se mostraron muy emocionados.

Desde el club dijeron:

“Hace más de 6 años ,casi 7 comenzaba EL SUEÑO VERDE DE DINOS. Un largo camino recorrido, infinidad de gestiones, centenas de notas presentadas, muchos eventos realizados, incontables viajes a Neuquén, inmensas alegrías por pasos dados hacia adelante, el pozo de agua propio, el tanque australiano, los movimientos de suelo.Pero unas cuantas amarguras por los retrocesos. Ni hablar de que cuando todo estaba listo llegó la pandemia (2años perdidos ).Creímos por momentos perderlo todo pero el trabajo incansable de todos aquellos que HACEN EL CLUB DE UNA U OTRA MANERA nos sacó a flote, y hoy estamos mas fuertes que antes. Los apoyos y las críticas, cada piedra levantada y dejada al costado de la cancha, cada vidrio levantado (interminables ) para que nuestros niños no se lastimen, todo lo que en paralelo al proyecto hemos ido construyendo, ladrillo por ladrillo, cada árbol nuevo, cada cable enterrado en el suelo, cada manguera de riego pensando en convertir NUESTRO CLUB EN UN JARDÍN .

PORQUE NO ? Siempre pensé que había que imaginarlo, y “no está hecho hasta que esta hecho”.(así dicen ).

HOY ES UN GRAN DÍA .hoy empiezan a llegar los camiones con el césped de nuestra cancha.

Después nos va a quedar un trabajo no menor .

SER DIGNOS DE LO QUE RECIBIMOS Y DE LO QUE HEMOS LOGRADO .

FELICITACIONES A LA GRAN FAMILIA DE DINOS RUGBY CLUB .