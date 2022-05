Desde la Cooperativa de transporte, El Petroleo, informaron como trabajarán durante este feriado, debido al censo nacional 2022.

El servicio de media larga distancia de Zapala, Cutral Co, Neuquén funcionará como día domingo. Precios de Cutral Co a Zapala $700, Cutral Co a Neuquén $900 y de Neuquén a Zapala $1550.

En cuanto al recorrido Cutral Co, Rincón de Los Sauces, Cutral Co será de manera normal. La primer salida a Rincón fue a las 8.30, mientras que el segundo será a las 21.

En relación al servicio urbano, se informó que el recorrido se realizará como un día domingo.