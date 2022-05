Desde la comisión vecinal, recién electa, del barrio Brentana, se convoca niños, niñas y adolescentes hasta los 17 a crear un logo para el barrio.

Hay tiempo hasta el 3 de junio para participar, se publicará el logo en la página de Facebook de la comisión y el que consiga más reacciones será el elegido.

Tradicionalmente un logo debe reflejar a la institución que representa. Por ejemplo, el logo de Cutral Co al Instante tiene dos C por Cutral Co pero también tiene la i acostada que representa la calle que une las dos ciudades, Cutral Co y Plaza Huincul.

La comisión estableció un lema para este concurso “lo diseñás vos y nos representa a todos”. Queda hecha la invitación

