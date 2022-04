Desde hemoterapia del hospital Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul, anunciaron que necesitan dadores de sangre de cualquier tipo o factor.

Desde el sector están pidiendo a la comunidad en general que quiera sumar a la causa que se acerque a donar. Los turnos disponibles para mañana son a las 8, 8.30 y 9.

Requisitos: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, no haber tomado antibióticos en la última semana, no estar embarazada, ni amamantando, no haber sido intervenido quirúrgicamente en los últimos 12 meses; tatoo, piercing o acupuntura debe esperar 12 meses. Si tuviste covid-19 esperar 28 días desde el alta médica. Si te vacunaste contra el coronavirus: si no tuviste síntomas gripales fuertes (dolor muscular, articular, temperatura mayor a 37º ) podes donar pasadas las 72 horas, sino esperar 28 días. El donante deberá presentarse con el DNI.