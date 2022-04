Durante la mañana de hoy, la fiscal Sandra Gonzalez Taboada, acusó formalmente en forma individual a las personas que debieron controlar que la obra en la escuela 144 estuviera realizada correctamente.

La obra fue entregada al 100% en marzo de 2021 pero no estaba lista y no se había aprobado la hermeticidad del nuevo tendido de gas. Además se asegura desde la Fiscalía que los materiales utilizados en la obra no eran los contratados porque no tenían seguridad. Como resultado de esa omisión, se produjo una explosión y la muerte inmediata de Nicolás Francés y Mariano Spinedi y unos días más tarde de Mónica Jara, la docente.

En su alocución, la fiscal Gonzalez Taboada explicó y documentó que la obra se entregó cuando no estaba finalizada, que se falsearon documentos públicos ya que se firmaron actas como se hubieran estado presentes los funcionarios cuando no era así.

También aseguró que los trabajadores que hicieron la obra no estaban autorizados porque no se entregó una nómina ni tenían indumentaria de seguridad, no tenían seguro. Que no se hizo la prueba de hermerticidad por parte de YPF Gas, la empresa que proveía el servicio.

Se acusó al director técnico de no concurrir al menos 20 días en forma presencial para controlar la obra y al maestro mayor de obra de firmar documentación como si estuviera en la obra cuando en realidad estaba en Neuquen.

En marzo la directora recibió la autorización de ingresar por parte de una persona que no era de la empresa constructora sino un subcontratista que ni siquiera estaba habilitado.

Los acusados son Roberto Deza (Subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (Director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (Director de Obras Públicas) y Sergio Percat (inspector de obra) de Obras Públicas. También del Ministerio de Educación: Gabriel Potás (Coordinador de Infraestructura) y del CPE Fabio Luna (Director de Ruralidad) y Patricia Cresatti (Directora de Nivel).

De la empresa constructora, ARTE S.R.L., Héctor Villanueva (socio gerente), su representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni y el Maestro mayor de obra, Eduardo Afione.

La audiencia se detuvo cuando se acusaba a Afione por problemas con el servicio de Internet.