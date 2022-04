Desde bomberos voluntarios de Cutral Co y Plaza Huincul piden a los vecinos y vecinas de la comarca que no salgan de sus domicilios si no es necesario.

Se registraron varios llamados de ciudadanos alertando sobre la voladura de techos en diferentes barrios. Además también hay árboles y postes caídos. En calle Santa Teresita y Mosconi un poste eléctrico quedó a medio caer y peligroso cruzar por ese sector.

Los bomberos están trabajando en conjunto con Defensa Civil y áreas municipales. “Se le da prioridad a los casos donde hay riesgo de vidas y se procede a la evacuación. No reparamos techos ni sacamos árboles” dijeron desde bomberos.