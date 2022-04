Esta noche se conocieron los resultados provisorios de las elecciones vecinales en Cutral Co y, si bien hubo en algunas barriadas lista única se debió hacer el acto electivo. La Junta Electoral Municipal es la encargada de fiscalizar los comicios. Mañana lunes no habrá atención en el Juzgado Municipal de Cutral Co por estar afectado a esta elección.

Los datos extraoficiales y provisorios son los siguientes:

Barrio Aeroparque: la lista Amarillo Nº 22 alcanzó 177 votos; la Naranja 10: 134 y Blanco Nº 60 sumó 93.

Brentana: lista única Naranja Nº 10: 51 votos.

Centro Norte: lista única Naranja Nº 10: 52 votos.

Centro Sur: Naranja Nº 10: 119 votos, la Amarillo Nº 22 sumó 73 y la Azul Nº 03 con 55 sufragios.

Daniel Sáez: Amarillo Nº 22 100 sufragios y Naranja Verde Nº 847: 76 votos.

Filli Dei: lista única Naranja Nº 10: 7 votos.

General Manuel Belgrano: lista única: Naranja Verde Nº 10: 30 votos.

Libertador José de San Martín: Naranja Nº 10: 126 votos contra la Celeste Nº 33 que obtuvo 110 sufragios.

Nehuen Che: Naranja Verde Nº 10: 69 votos.

Pampa: Amarilla Nº 22 con 185 votos, la Naranja Verde Nº 847 obtuvo 143 mientras que la Verde Nº 51 sumó 124 voluntades.

Parque Este: Amarillo Nº 22: 255 votos; Naranja Nº 10; 168 sufragios; Violeta Nº 413: 87 votos.

Parque Oeste: Naranja Nº 10: 303; Celeste Nº 22: 161 sufragios.

Peñi Trapún: Naranja Nº 10: 309 sufragios; Amarillo Nº 8: 81 voluntades y Azul Nº 22: 25 votos.

Progreso: Naranja Nº 10: 268 votos; Amarillo Nº 22: 125 sufragios.

Pueblo Nuevo: Naranja Nº 10: 44 votos.

Ruca Quimey: Verde Nº 05: 55 votos.

Unión: Celeste Nº 7: 205 votos; Naranja Nº 10: 130 votos; Amarillo 32: 117 votos.

25 de Mayo: Amarillo Nº 22: 198 votos y Naranja Nº 10 con 168 sufragios.

Ezio Zani: Verde y Amarillo Nº 15 se alzó con 210 votos y la Naranja Nº 10 con 114 sufragios.

Ahora, la Junta Electoral deberá realizar el recuento definitivo y la última etapa es la de la oficialización.

