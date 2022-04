En el día de ayer el club celebró sus 43 años de historia y lo hizo con un mega show e inaugurando los luces les del estadio 30 de Septiembre del barrio Mosconi de Plaza Huincul.

Del evento participó el reconocido rapero oriundo de Cutral Co Homer, el Mero Mero quien antes de subir al escenario brindó una conferencia de prensa de la cual también participó el intendente de municipal, Gustavo Suárez y artistas locales.

“Es importante que uno como estado siempre esté presente“aseguró el jefe municipal. Con respecto a la participación del rapero oriundo de Cutral Co, Homer el Mero, Mero Suaréz dijo “La verdad para mí, en lo personal es un placer que él esté acá porque yo siento que es de la casa y como es hijo de una gran amigo de andanzas de campañas. Es placer verlo como está,es un orgullo”.

Por su lado Homer expresó “Es como estar en casa, es esa sensación. Son muchos recuerdos , mucha alegría. Cada calle de la ciudad me trae un recuerdo lindo y no tan lindo; y la verdad que estar acá de vuelta y dar un show me tiene muy ansioso”.

Los shows comenzaron a las 18 horas con la presentación de los artistas locales Pia Mieres, La Surreña, como plato principal Homer salió a la cancha para hacer saltar a los presentes y finalizaron a todo ritmo con grupo Amanecer.