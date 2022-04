Las posturas entre los gremios petroleros y las empresas operadoras de la industria están bastante lejos y por ahora no hay posibilidades de un acuerdo. Se debate el incremento salarial para todos los trabajadores del país.

Al inicio, la Unión de Sindicatos Petroleros pidió un 70% anual, pero ahora quieren discutir trimestre a trimestre según la inflación. El dirigente neuquino Marcelo Rucci dijo que pedirían 25% “porque fue 6.7% la inflación de abril y que en la Patagonia fue mucho más”, en declaraciones a Econojournal.

Ello no es verdad al menos en Neuquen ya que el índice de inflación fue de 5.8%. Según los petroleros, con el 25% tendrían “un verdadero aumento y no solamente recuperar la inflación”. Las petroleras consideran que la proyección sería de un aumento del 100% y que ello no era sostenible.

No trascendieron detalles de la reunión realizada hoy en Buenos Aires. El tercer actor en la discusión es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que homologó acuerdos de aumentos salariales por el orden del 40% y no podría aceptar que el tope petrolero fuera tan fuera de la media.