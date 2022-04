La ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, estuvo en Neuquén capital y cometió dos errores: dijo que el MPN tiene 40 años y creyó que la Tarifa Comahue se refería al gas cuando es un reclamo de Neuquen y Río Negro por la tarifa eléctrica.

El primero que salió a cruzarla fue el dirigente petrolero Guillermo Pereyra, quien aseguró “Vidal habla de cosas que no conoce, le dan mala información y no tiene idea de como se construyó esta provincia de la mano del MPN. El partido no tiene 40 años, como dijo ella, sino bastantes más. Pero no tiene sentido aclararle nada”.

Pereyra aprovechó para criticar a Leandro López, del PRO, que había sugerido (como Ramón Rioseco) la constitución de una alianza anti MPN.

“El diputado mandato cumplido, Leandro López, busca replicar el desastroso experimento de la Alianza, que terminó con todos huyendo ante una crisis desatada por su propia incapacidad de gestión”, dijo Pereyra en referencia a la propuesta de López de convocar a fuerzas de diferente signo político para terminar con el MPN. Y agregó: “es triste que en lugar de proponer proyectos o alternativas políticas solo pretendan acumular dirigentes disímiles y de posturas contradictorias, que luego no saben que hacer porque se pelean entre ellos”.