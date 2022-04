Desde la institución educativa informaron que este lunes 11 de abril, nueve cursos no tendrán clases debido a problemas en las instalaciones eléctricas de la planta alta.

Durante el fin de semana se realizaron diferentes trabajos pero la obra quedó inconclusa por lo que se debió suspender las actividades de los cursos 1ero H, 1ero J, 1 ero G, 1 ero F, 2 do E, 2 do F, 4to C, 5to C y 6to C.

Además comunicaron que durante la jornada de hoy se irá informando si los trabajos llegan a su fin o si deberán continuar con la medida durante este martes 12 de abril.

Por otro lado se informó a los tutores de 4to año especialidad química que se finalizó con el trámite del proceso de rectificación de la Resolución 157 de creación del nuevo 4to G. Igualmente advirtieron que para que quede efectivamente solo resta una semana. Luego se comenzaría con la subasta de horas.