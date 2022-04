La inspección del funcionamiento de los calefactores que hizo la empresa Camuzzi Gas del Sur arrojó como resultado la detección de irregularidades. En consecuencia se suspendieron las actividades en el área de Taller de la EPET N° 1, en Cutral Co.

Desde el gremio docente ATEN, se indicó que hubo una “gran cantidad de calefactores fueron inspeccionados quedando clausurados la mayoría y solo unos pocos pasaron la inspección (de manera favorable) aunque con observaciones”.

El sindicato docente exige que es cumplan los plazos estipulados por el matriculado, a cargo de la obra de reparación y así poder normalizar la actividad escolar en el sector taller de la EPET N° 1.

Por otra parte, todavía no está la resolución del CPE que dispone la creación de un nuevo curso de 4° . En principio, se supo que hubo un error al momento de la redacción de la resolución en cuanto a la especialidad y a partir de ahí, todavía no se ha subsanado.Esto implica que todavía no esté la norma que dispone la apertura del curso reclamado.

Esta situación obliga a que estudiantes de ese 4° año asistan a clases, por burbujas.