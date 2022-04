En su paso por Plaza Huincul, el ministro de Gobierno y Educación, Osvaldo Llancafilo habló sobre las posibles estrategias que se elaborarán para que los estudiantes, de toda la provincia, recuperen las clases perdidas.

El punto más importante es poder garantizar los 190 días de clases. Una de las propuestas que podría implementar el Ministerio de Educación Nacional es incorporar una hora más de clases; con respecto a esto el ministro explicó que esto no es una decisión sencilla,“un día más, que podría ser un sábado, eso también impacta en el recurso humano docente y no docente. Hay que elaborar varias estrategias pedagógicas que nos ayude a recuperar contenidos y no solo con una hora más”.

Según los datos aportados por el ministro en la provincia se pudo comenzar el ciclo lectivo el 2 de marzo en más del 90% de los edificios escolares y se logró a alto nivel (98%) de personal docente y no docente está vacunado; y el 73% de la franja escolarizada del 13 a 17 con esquema completo.

Solo el 5 o 7 % no pudo comenzar con el ciclo lectivo debido a los problemas edilicios como es el casos de la EPET10 “allí hay que elaborar estrategias y necesitamos la opinión del personal docente, no docente, también hay una planificación familiar que hay que considerar” aseguró Llancafilo.

En su análisis el ministro recordó que fueron años de pandemia y que no se pude recuperar el tiempo de la noche a la mañana pero si hay que trabajar para poder garantizarle a los alumnos y alumnas los 190 días de clases.