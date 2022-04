Esta mañana se realizó el acto organizado por las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul. Fue en la plaza que rinde homenaje al soldado Jorge Águila, participaron familiares del héroe provincial, el Centro de Veteranos de Guerra Soldados de Malvinas, y los veteranos continentales.

En Cutral Co se recibió el cuerpo de uno de los primeros soldados caídos en combate en el conflicto del Atlántico Sur, el soldado Jorge Águila, “Moncho”, como lo conocían sus amigos y familiares en Paso Aguerre.

El acto por los 40 años de la gesta de Malvinas comenzó a las 10, con la presencia de banderas de ceremonias de instituciones educativas e intermedias los dos jefes comunales de la comarca petrolera, José Rioseco de Cutral Co, y Gustavo Suárez de Plaza Huincul.

Acompañaron con su presencia una veintena de excombatientes de toda la provincia, quienes eran encabezados por Luis Peralta, Roberto Aravena, Elvio Riquelme, Walter Agüero, y la memoria de Oscar Mendez (QEPD). También fueron homenajeados y respetados los veteranos de guerra continentales, quienes se han nucleado y organizado en busca de su reconocimiento al apoyo territorial en las maniobras militares de abril y mayo de 1982.

Pero la presencia más significativa de la jornada fue la de Julio Dominguez, sobreviviente del Crucero General Belgrano, oriundo de la provincia de Buenos Aires. En su discurso se mostró agradecido, y evocó la memoria de todos nuestros héroes que quedaron en las islas, y en las aguas del Mar Argentino.

Luis Peralta, veterano de guerra cutralquense, brindó un emotivo mensaje destacando lo que significó para ellos “partir a las islas a defender la patria, sin experiencia, en inferioridad de número, sin descanso, mal alimentados, y con problemas de comando”. Pero evocó el logro de mantener viva la llama de la soberanía y de los 649 héroes que allí quedaron. “Las Malvinas son Argentinas, esperamos poder ver nuestra bandera flamear nuevamente en el amrco de la paz y la diplomacia”, culminó entre lágrimas.

José Rioseco agradeció la presencia de todos los ex combatientes, y les aseguró que desde el estado se trabaja para mantener vivo su reconocimiento. Fraternizó con la familia del soldado Águila a quien Cutral Co rinde constante homenaje. Pero también dejó en claro que “Malvinas fue una locura de unos imberbes que tomaron decisiones apresuradas sin estar en condiciones de administrar un país”, en clara referencia al fallecido ex presidente de facto Leopoldo Galtieri.

Como corolario, se depositaron ofrendas florales y se entregaron medallas alusivas a los 40 años del desembarco argentino en territorio insular malvinense, recibidas por lo veteranos y entregadas por las autoridades locales.