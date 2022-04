El Centro de Veteranos de Malvinas situado en Plaza Huincul se suma a la conmemoración de los 40 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas y el comienzo de la guerra.

Luis Peralta, uno de los veteranos de la comarca petrolera y Julio Domínguez, que viene de Punta Alta donde está la base naval Puerto Belgrano recorrieron algunos lugares de la cordillera antes de participar este sábado 2 de abril del acto en la plaza “Jorge Águila” en el barrio Brentana de Cutral Co, a las 10.

La fecha toma un significado especial por tratarse de 40 años, sin embargo, para los veteranos “Malvinas es todos los días”.

“Malvinas es todos los días, pasado el tiempo quizá estamos quedando en el camino, se recuerda permanentemente y es una herida que queda abierta, que no se puede cerrar”, explica Luis Peralta.

Agregó que se recuerda a “los compañeros que quedaron en la turba que son los verdaderos héroes y nos reunimos con compañeros como Julio, con Roberto, acá somos tres nada más, poder recibirlos. Es un año más que pasa y seguimos por la puerta de atrás, en el patio, escondidos”.

Peralta señaló que “gran parte nos recuerda permanentemente y la otra se acuerda los primeros días de marzo los primeros de abril”. En relación a la posibilidad de viajar a Malvinas, Peralta fue contundente y refirió que “la consigna que tenemos en Neuquén los veteranos es que “a Malvinas sin pasaporte porque Malvinas es nuestra, no podemos entrar a un territorio nuestro con pasaporte”.

“Después de 40 años seguimos igual, peleando: por la obra social cortada, en Cutral Co y Plaza Huincul no tenemos médicos porque no hay, los dentistas no atienden por PAMI. Seguimos tratando que nos acepten y reinsertarnos en la sociedad que todavía hoy nos cuesta muchísimo”, concluyó.

El veterano que llegó desde Punta Alta espera que “un futuro para nuestros hijos, un país mejor para nuestros hijos y nietos”.

“Son sentimientos encontrados, es un año más que nos volvemos a juntar con amigos que durante el año no nos vemos, tratamos de juntarnos y compartir un año más. las experiencias ya las conocemos, charlamos más de lo que es la política, el país, la familia”, indicó para rememorar la fecha.

para nosotros malvinas es todos los días