“Es una oportunidad” para fomentar la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera y potenciar las pymes locales. Así se refirió el Ministro de Producción e Industria, Facundo López Raggi a la propuesta de modificación del Compre Neuquino, en debate en la comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J).

El cuerpo que preside la diputada María Laura du Plessis (MPN) recibió además a miembros del Centro PyME- ADENEU y de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), quienes también se pronunciaron a favor de la iniciativa. Por el INAES, el delegado neuquino pidió que se contemple un régimen específico para facilitar el acceso de las cooperativas a la actividad petrolera. El debate continuará con la participación de representantes del gremio y de Cámaras afines al sector en un próximo encuentro.

Al referirse a la última redacción en debate – que retoma sugerencias devenidas de rondas de trabajo del vicegobernador Marcos Koopmann y diputados con actores del sector-, el ministro valoró como positivo que se contemplen las empresas prestadoras de servicios y operadoras del sector. “No habría actividad en Vaca Muerta sin la inversión” de dichas empresas, aseguró López Raggi tras mencionar que la industria hidrocarburífera presentaría un “cuello de botella” si no fuera por las inversiones y el desarrollo tecnológico implementado por las empresas locales.

El titular de la cartera de Producción e Industria sostuvo que la ley “es un elemento clave” para que las empresas continúen trabajando en la obtención de la licencia social requerida y remarcó que las modificaciones en discusión contribuirán a una “aplicación real” de la ley.

En ese sentido, indicó que, para un efectivo control del cumplimiento de la norma, la autoridad de aplicación debe contar con información sobre la empresa una vez iniciado el proceso de contratación y no con posterioridad. Explicó que así se podrán conocer los motivos por los que no superó las distintas etapas del proceso -en caso de que no cumpla con los requisitos- y, en consecuencia, aplicar los programas de mejoramiento generados por la propia normativa.

Finalmente, el funcionario señaló que no sólo se trata de un “certificado de neuquinidad” sino de cumplimiento de requisitos mínimos generales para desarrollarse en la actividad –seguridad e higiene, capacidad de gestión en términos de aseguramiento de la calidad de procesos, cumplimiento fiscal, entre otras.

A su turno, desde la FECENE Edgardo Phielipp también se pronunció a favor del texto de la ley, la que “incrementará la actividad económica en Neuquén” ya que el desarrollo de la industria petrolera trae aparejado el desarrollo de otras economías y el crecimiento de otros rubros. Alertó que el texto “no crea un muro para que las empresas regionales tengan todo el desarrollo de Vaca Muerta” sino que fortalece la trama empresarial neuquina para el crecimiento de la economía regional.

Desde el INAES, Ignacio Armidas –delegado de Neuquén– pidió que la reglamentación contemple la creación de un régimen para cooperativas de trabajo, destinado a facilitarles el acceso a la actividad hidrocarburífera. Aseguró que, con las condiciones vigentes, se les dificulta el ingreso al sector y propuso, por caso, un cupo para estas asociaciones de la economía social.

Por el Centro Pyme –Adeneu participaron además Anabel Lucero Idizarri y Gabriel Di Prinzio, y por la FECENE lo hicieron Sebastián Cortez Ríos, Cristian Bergese y Daniel González.

El tratamiento del proyecto continuará con la intervención de representantes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa y de las Cámaras empresariales afines al sector en una próxima reunión.

Estuvieron presentes las diputadas María Laura du Plessis, Leticia Esteves, Laura Bonotti, Karina Montecinos, Liliana Murisi, Lorena Parrilli y Soledad Salaburu; y los diputados Raúl Muñoz, Sergio Fernández Novoa, Andrés Blanco, Gonzalo Bertoldi, Carlos Sánchez, Fernando Gallia, Carlos Coggiola y Maximiliano Caparroz.