El parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco habló sobre las conversaciones que mantiene el sector que representa con otros espacios políticos. En este sentido, se encuentra trabajando en una Alianza amplia, desde donde “se rompa el techo del Frente de Todos, el techo de Cambiemos y el techo de otros sectores políticos, techo que es ya conocido porque todos conocen los resultados de la elección a gobernador pasadas y las anteriores y las anteriores”.

El parlamentario expresó que “hasta ahora ese techo no lo han podido romper ni ellos ni nosotros”. “Entonces creo, que es parte de la responsabilidad de los dirigencia política, de romper ese techo y ofrecerles a los neuquinos una alternativa superadora”, describió.

De lo contrario, mencionó, que no existe otra opción seria, más que el resultado ya cantado de antemano donde con una oposición dividida, “el MPN con el 35% o 40% de los votos nos gana las elecciones, dejando al 60% de los neuquinos que piensa distinto a ellos sin una opción, 60% de neuquinos que creen que esta provincia se puede construir de otra manera con un desarrollo sustentable, con industrialización, mejores escuelas, mejores universidades, con desarrollo del turismo, con un mayor valor al producto de nuestro gas y nuestro petróleo; todo este debate que es tan interesante no se puede plasmar si no hay una propuesta superadora al frente de todos y superadora al juntos por el cambio y a toda la oposición en su conjunto”, afirmó.