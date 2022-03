En la sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co hubo dos comunicaciones relacionadas a la situación de los edificios escolares, en la localidad. En los dos casos fue por unanimidad.

Las comunicaciones están dirigidas al ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo y el CPE; y también al intendente Gustavo Suárez. El pedido es sobre es el jardín Nº 3, las escuelas 2, 22, 49, 123, 133, 159, 151, 334, la EPET Nº 10 y el CPEM Nº 58.

En la primera, se indicó que teniendo en cuenta el reciente inicio del ciclo 2022 “es imprescindible el buen estado” edilicio y que es “responsabilidad del Estado garantizar las buenas condiciones edilicias”.

Fueron tres los concejales que fundamentaron su voto (en todos los casos afirmativo). El edil Ramón Lecaro (UC-FN) aclaró que desde el bloque se hizo un trabajo de campo. “Estuvimos en cada uno de los establecimientos, con las autoridades y se consiguió la información con respecto a la problemática que tenía cada uno. Sacar esta comunicación en este momento, más de un mes después de haber iniciado el ciclo lectivo y haber gestionado autoridades escolares y la educativa en general la solución de alguno de los problemas planteados, nos tiene que replantear que debemos tener en este tipo de situaciones, un poco más de empatía con nuestros vecinos que nos votaron y nos eligieron para que los representemos”, dijo.

“En lo personal, me causa cierta molestia porque hace más de un mes y recién hoy estamos dándole tratamiento y aprobada la comunicación. Les pido a mis colegas que en lo sucesivo nos cubramos con un manto de coraje y rebeldía ante quienes nos gobierna para pedirle de manera inmediata la soluciones que la comunidad educativa requiere”, remató.

La concejala Gabriela Gendana (MPN) explicó que ya mantuvieron una reunión con el encargado de mantenimiento de establecimientos escolares y “se nos dijo que muchas de esas tareas fueron realizadas por eso están dictando clases”. Sin embargo, aclaró que “quiero recalcar que si bien es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones y como dijo el ministro Llancafilo, están garantizados los 190 días de clases quiero apelar a la predisposición del Ejecutivo y del CPE que nos conteste esta comunicación en forma rápida para saber con exactitud en las condiciones que se encuentre. Pero también apelar al cuerpo docente porque la responsabilidad es de todos que las clases puedan ser dictadas y los alumnos puedan tener el derecho a la educación”.

Por otra parte, el edil Gustavo Iril (Compromiso) manifestó que “la preocupación que tenemos sobre todo los padres de la comunidad educativa de EPET Nº 10 porque no tenemos novedades de avance de obra tanto en taller como escuela. Me parece extemporáneo y tienen que salir con más celeridad, no se ataca al gobierno provincial ni a un ejecutivo municipal, lo que se pretende es que nuestras juventudes tengan las juventudes que se merecen”.

Finalmente, pidió hacer “la autocrítica y convocar a una pata más que importante que es padres, vecinos y exalumnos a tomar cartas en el asunto y formar una cooperadora escolar”.