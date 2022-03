Los profesionales nucleados en la Sociedad oftalmológica de Neuquén anunciaron que cortaron el servicio, a comienzo del mes de marzo, por que no consiguieron llegar a un acuerdo con el PAMI.

Mediante un comunicado expresaron que esta medida continuará hasta obtener una respuesta favorable por parte de la obra social y explicaron cuales son las razones.

Comunicado: A la Comunidad Neuquina toda y en especial a nuestros pacientes afiliados al Pami.

Ustedes saben de nuestra intención de resolver el conflicto que mantenemos con Pami desde hacer varios meses que culminó, lamentablemente, en el corte de la atención oftalmológica en toda la provincia, debido a la falta de voluntad de las autoridades provinciales y nacionales del INSSJP para llevar a buen puerto nuestros justos reclamos.

No podemos, es imposible, seguir dando atención médica de calidad, realizar estudios oftalmológicos de alta complejidad y llevar a cabo cirugías de cataratas, retina, glaucoma, láser, etc., con pagos y honorarios a valor de 2019. Para que se entienda perfectamente: Pami no actualiza los valores que nos paga por nuestro trabajo desde hace 3 años, a pesar de que varias resoluciones oficiales lo obligan a hacerlo.

Ahora Pami nos propone una suba de honorarios 4 veces menor a la inflación acumulada en todo este tiempo. Las autoridades de Pami anunciaron recientemente, con bombos y platillos, un cambio del modelo prestacional superador para todo el país, pero a nosotros, los médicos oftalmólogos nos dejaron al margen y pretenden seguir manteniendo el Modelo por CAPITA: esto significa que, trabajemos mucho o poco nos pagan todos los meses lo mismo y con retraso, obvio.

Todo esto nos perjudica claramente, y la SON (Sociedad de Oftalmología de Neuquén) no está dispuesta a aceptarlo. Además de nosotros, este largo conflicto también lo padecen los empleados del Pami, mujeres y hombres que desde hace años, atravesados por diferentes gobiernos, siempre están en primera fila dando la cara y conociendo los pesares de nuestros mayores. Pero los más perjudicados son los abuelos, abuelas y sus familiares que quedan desamparados y sufren por esto.

Los únicos culpables de haber llegado a este punto son las autoridades del PAMI. Esperemos que recapaciten en beneficio de la Salud de toda la Provincia.