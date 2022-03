La Agrupación Azul y Blanca del Movimiento Popular Neuquino inició en Rincón de los Sauces su gira provincial de cara al proceso electoral 2022-2023.

Con un nutrido acto desarrollado en la Seccional de la ciudad petrolera, se inició formalmente el trabajo político provincial de la agrupación que lideran el ex intendente local, Marcelo Rucci, y el senador nacional (mandato cumplido) Guillermo Pereyra. En la oportunidad, Pereyra fue categórico al afirmar que “no vamos a romper el MPN, venimos a compartir nuestros proyectos”.

El líder petrolero destacó que la agrupación hoy no tiene candidatos “porque primero queremos hablar con los compañeros y vecinos de la provincia”. “No vamos a romper el Partido, porque queremos la unidad del MPN. Pero esa unidad no pasa por amontonar a los compañeros y repartiendo cargos para que todos se callen la boca. La unidad pasa por el bienestar de la gente y su calidad de vida, sostuvo y remarcó que “si todos peleamos por el trabajo y la justicia social, entonces vamos a lograr la unidad; no repartiendose cargos por detrás de la gente”.

“Vamos a discutir muy fuerte para lograr la unidad, pero basada en la dignidad y calidad de vida de los neuquinos; y si no les gusta esa unidad vamos a ir a elecciones con nuestros propios candidatos para gobernador, vice, diputados y para todos los cargos”, reafirmó.

En este sentido, ante cientos de vecinos reunidos en horas de la tarde noche de ayer, el ex senador destacó el trabajo de Marcelo Rucci al frente de Rincón de los Sauces al señalar que “rindió examen todos los días, peleando por el bienestar de su pueblo y de sus compañeros petroleros; hablando con la gente. Eso es lo que queremos proponer desde la agrupación Azul y Blanca”.

Durante el encuentro, Pereyra realizó críticas a la conducción partidaria, “que se ve reflejada en nuestra representatividad en la Legislatura que pasó de 23 diputados en 1995 a 9 en la actualidad, y eso quiere decir que el MPN va cayendo en su representatividad”. “También queremos saber qué pasa con el déficit de nuestra provincia. Todo lo que ingresa en conceptos de regalías por el crecimiento de la actividad petrolera se va por un caño mucho más grande, que son los gastos fijos”, agregó.

Pereyra sostuvo que es importante también “cambiar la ley de coparticipación provincial, porque toda la torta se la lleva Neuquén Capital”; y puso como ejemplo que “a un municipio como el de Rincón de los Sauces sus ingresos por coparticipación le alcanzan apenas para pagar los sueldos; y todos los meses tienen que ir a golpear las puertas de la Casa de Gobierno para buscar el refuerzo, sumisamente, como pidiendo perdón”. “Hay que hacer una nueva ley de coparticipación que distribuya equitativamente los recursos. Si somos un partido provincial que levanta la bandera del Federalismo reclamando a la Nación, empecemos por dar el ejemplo por casa”, exclamó.

De todas maneras, Guillermo Pereyra consideró importe “cuidar lo mejor que tenemos: el Movimiento Popular Neuquino” porque a pesar de que existen diferencias internas “a los intendentes, al gobernador o al vicegobernador los vemos permanentemente, porque somos de acá; somos nosotros. Se han hecho mal algunas cosas; pero estamos a tiempo de revertir una situación muy delicada”. “Estamos a tiempo de mejorar la realidad del partido. No venimos a romper el MPN, venimos a compartir nuestros proyectos para debatirlos de cara a la gente de nuestra provincia”, sostuvo.

“Tengo buen diálogo con el gobernador Omar Gutierrez y con Jorge Sapag, pero eso no significa que tenemos que estar amontonados”, explicó y resaltó que “el proyecto de la agrupación Azul y Blanca se construye desde abajo, con la gente de cada localidad apoyando a sus candidatos genuinos y hablando de proyectos con los vecinos”.