Un vecino de esta ciudad no alcanzó a ser estafado porque el banco advirtió una maniobra sospechosa y le bloqueó la tarjeta.

Desde la policía, se indicó que un vecino denunció que el viernes último puso en venta una motocicleta, a través de una cuenta de compra y venta en la red social Facebook. Enseguida -tal como relató el comisario Martín Villegas- se contactó un comprador que dijo apellidarse Díaz, que se interesó y le explicó que a modo de seña la iba a depositar en su cuenta 150 mil pesos.

El vecino le dio su número de CBU aunque no pudo confirmar si le habían transferido el dinero porque no tenía home banking. Entonces, el supuesto comprador le sugirió que se desplace hasta el cajero automático. “Una vez en el banco Credicoop se comunica con el presunto comprador quien le dijo que no podía ver la transferencia por una cuestión bancaria. Le hace volver al cajero, le indica los pasos a seguir y que regrese en media hora”, describió el comisario.

Cuando el vecino regresó al cajero del banco, su tarjeta estaba bloqueada. Cuando se comunicó al 0800 para hacer el reclamo, pudo establecer que desde la misma entidad se la habían bloqueado.

“Le informaron que le bloquearon la tarjeta porque se generó un home banking e inmediatamente se solicitó un préstamo por 150 mil pesos, situación que la seguridad del banco lo tomó como sospechoso y bloqueó la tarjeta”, acotó.

“La estafa no se logró a llevar a cabo porque no alcanzó a sacar la plata. el dinero quedó ahí, el banco entendió que el denunciante no lo había generado y evitó que se consuma el delito”, concluyó.