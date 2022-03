La política se reactivó este año con la cercanía de las elecciones a presidente, gobernador, intendencias en 2023 y reapareció una figura que nació en el peronismo de Cutral Co y del que nada se sabía.

Según un comunicado de prensa emitido por Pichetto, se creó la fundación “Encuentro” tendrá por objeto estudiar la realidad socio-económica en cada provincia argentina y fundamentalmente se asume el compromiso de ir elaborando y formulando proyectos de desarrollo humano sustentables y sostenibles, poniendo el acento en lo tecnológico, en lo productivo y en la generación de trabajo genuino.

De la provincia de Neuquen, asistieron al lanzamiento Juan Ríos, Silvina Angli y el ex senador Daniel Baum. Por su parte Pichetto hizo una defensa de capitalismo. “El capitalismo no es una mala palabra, es el sistema que saca a la gente de la pobreza” y agregó “la riqueza del Pueblo no está en asistir a las marchas o haciendo paros o cortes de ruta, la prosperidad se logra trabajando y volcando los mejores esfuerzos en producir, producir y producir”, destacó.