El dueño de una bicicleta publicó un pedido para quien le robó. “A la persona que me afanó que me traiga la bicicleta o me la mande a dejar”, le escribió junto con un video en el que se ve al hombre involucrado.

La bicicleta estaba en un lugar de estacionamiento de un taller de reparación de automóviles sobre la calle Yrigoyen.

El predio cuenta con cámaras de seguridad donde se ve como ingresa el hombre, saca la bicicleta y la lleva en la mano caminando. Después intenta subirse y se cae. Finalmente se retira del lugar.

Se desconoce si la víctima del robo radicó la denuncia o simplemente realizó el pedido público de que se la devuelvan.