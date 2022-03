Las llamas comenzaron en el fondo de la vivienda de las calles Los Retamos y Los Claveles, a pocos metros de la calle Los Groselleros.

En el lugar funciona un taller mecánico o un espacio que el dueño de casa utilizaba para realizar reparaciones de vehículos en general.

Esta mañana, cerca del mediodía, puso en marcha un auto que tenía en reparación y explotó. Ello generó las llamas en el lugar y el incendio posterior.

La vivienda no sufrió daños y sus ocupantes no presentaban heridas y se encontraban bien de salud, aunque igualmente concurrió la ambulancia del hospital de Cutral Co.

En el lugar hay muchos elementos inflamables, propios de un taller y por ello la tarea de los bomberos voluntarios era ardua y no cesaba una hora después de que concurrieran. Al inicio concurrieron dos dotaciones pero hizo falta más asistencia y cerca de las 13.30 salió una tercera dotación.