Esta mañana, un grupo de vecinos entregó una nota por mesa de entrada al municipio cutralquense para que se les pueda garantizar la provisión de agua potable.

Mario Herrera, uno de los vecinos explicó que desde hace “25 años que vivo ahí en el barrio y no se hizo mejoramiento de viviendas. El gas lo tenemos a mil metros y no lo tenemos, las calles falta arreglarlas y el agua”, describió. Al respecto, detalló que por el tema de agua solicitan porque “hace un mes y días que no tenemos agua potable, trajimos la nota para ver si nos dan una respuesta inmediata”.

Aclaró que ante la falta del líquido se secan los frutales, se mueren los animales y además las familias necesitan contar con el líquido. Esperarán la respuesta para los próximo días.

Hay que recordar que en Monte Hermoso, la Asociación de Fomento Rural -AFR- es la dependencia encargada de hacer los trámites y gestiones ante provincia.