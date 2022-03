Su autor, Rubén José López anunció en su cuenta de Facebook que había realizado una publicación digital de la recopilación de historias y anécdotas personales de varios vecinos y vecinas de la ciudad.

El libro tiene 55 relatos de personas, personajes y personalidades de estas dos ciudades (Cutral Co y Plaza Huincul), 23 relatos escritos por López, más de 700 fotografías “y muchas curiosidades y datos de interés para los estudiantes”.

Se puede comprar por 2.99 dólares en la plataforma de libros de Amazon. Se llama Ebook Kindle Amazon.

“Lamentablemente no pude concretar la edición impresa, debido a promesas incumplidas por personas que el poder ha cegado y digo lamentablemente porque este libro fue parido para hacer una cruzada solidaria y destinar todo lo recaudado en ayuda de los cuarteles de bomberos y de la cooperadora del hospital.Les doy mi palabra que cada centavo que me reintegre la firma AMAZON por regalías lo repartiré equitativamente en las cooperadoras mencionadas.Tengo una doble sensación en este momento y espero que lean DALE CUTRAL CONTAME OTRA HISTORIA y puedan disfrutarlo tanto como yo lo hice al escribirlo.Abrazo a todos y espero no defraudarlos”, dijo Rubén “Conejo” López.