El intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez, comentó como avanzan los trabajos sobre el parque Perito Moreno, lugar donde se encontrará la Ciudad Deportiva.

Dividida en varias etapas, la obra comenzó la semana pasada y ya avanzan en el movimiento del suelo sobre el sector oeste que da hacia el lado de la avenida Cutral Co. La idea es comenzar sobre esta zona para dejar liberado parte del predio que es utilizando para realizar diferentes actividades.

“Se empezó sobre esa cabecera porque la otra pista de atletismo se va a desarmar porque sobre el lado oeste va el gimnasio” dijo Suárez. El gimnasio tendrá una dimensión de 35 por 55 metros y 10 metros libres.

Además el complejo contará espacios multifuncionales para que atletas de ambas ciudades puedan realizar actividades físicas y deportivas.“La idea fue generar un espacio para que nuestros atletas tengan un lugar donde puedan entrenar” afirmó el jefe comunal.

Por otro lado destacó que no será un lugar recreativo, “No va haber fogones para parrillas, espacios de pcnick” dijo. Si aseguró que el predio contará con una confitería. En cuanto al tiempo estimado para la finalización de la obra, aún no hay nada concreto pero estima que no va ser dentro de su gestión.