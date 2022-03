El plazo de las inscripciones a primer año de la escuela secundaria técnica de la UTN FRN se extenderán hasta el 11 de marzo, según se informó desde la propia casa de estudios.

La idea es que las y los interesados y sus familias puedan tener más tiempo para anotarse. Las y los interesados en comenzar el ciclo lectivo 2022 podrán inscribirse de manera online ingresando a la página web http://www.frn.utn.edu.ar/. Allí deberán completar el siguiente formulario y seguir los pasos que se indicarán https://forms.office.com/r/Hu6BPEkxs5.

Las y los aspirantes deberán ser residentes de las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul con estudios primarios completos aprobados y ser menor de 15 años al inicio del ciclo lectivo. También podrán anotarse en esta nueva propuesta educativa, aunque se hayan inscripto con anterioridad en otras escuelas secundarias de Cutral Co o Plaza Huincul.

Esta escuela técnica de nivel medio con sede en Cutral Co, con orientación en Hidrocarburos y en Desarrollo de Software, es pública, nacional y depende de la UTN, y los ejes principales de la propuesta educativa son la ciencia, la tecnología, el arte y la matemática.

Las clases comenzarán el 4 de abril en horario diurno de mañana. Para mayor información podrán comunicarse por whatsapp al +54 9 299 6282824 (Sólo mensajes) o por mail a [email protected]