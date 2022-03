Al ingresar esta mañana, directoras del establecimiento, se encontraron con parte del cielo razo del baño de varones derrumbado. Se estima que se cayó durante la noche de ayer.

La Regente del Departamento de Aplicación ISFD Nº1, Patricia Oviedo, explicó que al llegar esta mañana, alrededor de las 7.30, recorrieron la escuela y se encontraron con este problema. De manera inmediata decidieron suspender las clases para resguardar la integridad de los alumnos y alumnas.

“Tenemos otros problemas edilicios, uno está en construcción. Todavía no está finalizada y tiene unas grietas en la paredes se ve hacia el otro lado” dijo Oviedo que además comentó que no cuentan con una cocina por que no está en condiciones.

Debido a estas dificultades el equipo directivo decidió suspender las clases hasta nuevo aviso.