La combinación de bajo caudal en el río Neuquen y las últimas tormentas hace que la potabilización del agua sea difícil. Por ello habrá un servicio restringido de agua para las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

El EPAS ya había adelantado que habría cortes pero no dio horarios y en los municipios solamente se informó que la cantidad de agua es muy poca y que se llegará a distintos barrios pero sin presión.

La situación más complicada es barrio Central y Uno porque hace 48 horas que no tienen suministro normal. Y barrio Altos del Sur porque cuesta mucho llenar el reservorio de Benito Pérez y recién por la tarde se podría bombear.

En la ciudad de Cutral Co la situación es similar, hubo suministro pero muy restringido y sin presión para subir a los tanques elevados. La situación podría persistir en los próximos días.

