Este 1 de marzo se iniciará la actividad legislativa en el Concejo Deliberante de Cutral Co y el partido MPN prepara una batería de normas y proyectos con fondo político.

Es que el año 2022 será un año para pensar en elecciones y las concejalas Natalia Carolina Paredes y Patricia Yanet Navarrete serán la representación del gobierno provincial y la oposición a la gestión Rioseco.

Habrá dos ejes fuertes, uno es el ENIM. Se pedirán informes sobre la utilización del Fondo Educativo y principalmente el que se usa para obras de infraestructura. Como se recordará el 80% del dinero que ingresa el ENIM por el yacimiento El Mangrulo pasa a los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul.

Y además se reflotará una vieja ordenanza aprobada en Cutral Co, que no nunca fue vetada ni puesta en marcha: la que crea la Defensoría del Pueblo. El concepto del gobierno riosequista es que el vecino no necesita de esta instancia porque es atendido por la Municipalidad en sus intereses, aunque es cierto que algunas prácticas del intendente José Rioseco generán polémica y los vecinos no tienen donde reclamar.

El MPN presentó dos proyectos, uno para que haya partida presupuestaria para el defensor y otro para que se ponga en marcha.

También se presentaron proyectos relacionados con aportes a bibliotecas populares desde el municipio, el cuidado del arbolado público, que participen músicos locales en eventos de orden nacional y la adhesión a la ley provincial 3250 de violencia de género.