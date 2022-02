Las disputas en el barrio Belgrano se cobraron otra víctima. Un joven está grave en el hospital por una puñalada que recibió en el pecho cuando fue a comprar, el martes por la tarde.

Luego de esa agresión, que recién se hizo pública hoy, se produjo un feroz enfrentamiento que terminó con tres personas heridas. Se investiga si estos dos hechos están relacionados.

La policía informó hoy el martes, cerca de las 21, un joven (mayor de 18 años) fue a comprar y cuando esperaba afuera del negocio fue interceptado por otra persona, que le pidió dinero y le dio una puñalada.

Tan profunda fue la agresión que le perforó el pulmón y se encuentra en estado reservado en el hospital zonal de Cutral Co.

La versión del joven y de su madre es que no pudo identificar al agresión y que no hubo ninguna discusión previa. Ello porque hay un “código” por lo que no hay que denunciar a propios ni enemigos con la policía.

De todas maneras, pocas horas después de lo ocurrido, hubo un hecho de violencia que puede interpretarse como un “ajuste de cuentas”, es decir, como la venganza de lo ocurrido el martes.

Como ya se informó, de ese enfrentamiento, tres personas fueron atendidas en el hospital por lesiones con armas de fuego y de arma blanca.

La Fiscalía de turno investiga las circunstancias de estos estos hechos y sus autores.