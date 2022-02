Durante muchos años, la zona conocida como “la alcantarilla” se inundaba de agua lo que generaba un corte en el tránsito.

La situación más extrema se vivió cuando una mujer fue arrastrada por el agua y tuvo que ser rescatada varias horas después, tras salvar su vida de milagro.

En las dos jornadas de intensas lluvias, el agua corrió copiosamente por el zanjón y llegó hasta la alcantarilla. Un lector de Cutral Co al Instante videograbó el momento en el que el agua corría a gran velocidad por debajo de la ruta sin generar problemas.

El nivel del alcantarillado no se vio saturado y el agua podía correr sin obstáculos. El automovilista contó a este medio que se formó una cortina de agua al acercarse al “río” de lluvia pero la visibilidad era buena y no había inconvenientes para pasar por la ruta. “En otras ocasiones yo debía cruzar con el agua en la puerta del auto y ahora no hubo inconvenientes”, detalló.

En la zona, que siempre está húmeda, se produjeron varios accidentes de tránsito por los animales sueltos, lo que fue solucionado con un cercado más alto para impedir el paso hacia la vera norte.