Fueron 13 las familias crianceras que hoy recibieron un aporte destinado a los forrajes para la alimentación de los animales. La ceremonia se concretó hoy en el salón de Acuerdos “Américo Verdenelli” del municipio cutralquense.

“La ganadería aquí da fruto gracias al empuje que le dan todos ustedes con su esfuerzo. Nosotros hace un par de años que venimos acompañándolos. Cada vez más son los vecinos que se animan y le dan otro matiz a la ruralidad en los alrededores de Cutral Co, no me queda más que felicitar a todos por el esfuerzo”, dijo el intendente José Rioseco.

El aporte consiste en órdenes de compra para forraje, el alimento necesario para la crianza de los animales. El monto de cada aporte se estableció de acuerdo a la cantidad de ganado y el tipo de alimento que requieren. Resultaron beneciados: Nelza Elcira Vazquez; Susana Carrasco, Honorio Águila, Raúl Jara; Rocío Ortiz; Yolanda Chureo; Eliceo Valenzuela; Yenni Aedo; Olegorio González; Oscar Fermín Cides; Blanca Esther López y Juan José Saavedra.