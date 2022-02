Se trata de Federico Acevedo, un policía que se desempeña en Cutral Co y que ayer por la tarde salvó la vida de una bebé practicándole RCP.

Ocurrió este sábado alrededor de las 18.30 en calles Saavedra y Luis Beltran de la ciudad de Neuquén. Familiares de la bebé contaron que el policía no dudó en socorrer a la mamá, Victoria Vera y a su hija.

El uniformado bajó rápidamente de su auto tras escuchar los gritos desesperados de la madre que veía a su bebé como se quedaba sin aire. En ese momento comenzó a practicarle reanimación cardiopulmonar y una vez que reaccionó las llevó al hospital. Allí las acompañó un momento y luego se retiró.

Afortunadamente la nena, que venía de festejar sus dos añitos, se encuentra fuera de peligro aunque su madre comentó a este medio que aun continúan esperando los resultados de los estudios. “Realmente estoy muy agradecida con el policía, le salvó la vida a mi hija. Nos dijo que antes de volver a Cutral Co quería ver a la bebé para conocerla” expresó Victoria.

Por su lado el padre de la niña se expresó anoche, antes de poder comunicarse con Federico y contó: Buenas noches, no soy mucho de hacer este tipo de publicaciones, hoy fue un día alegre y a la vez muy triste, pude festejarle los 2 años a mi hija, después de un día hermoso lleno de familia y amistades se volvía con su mamá a casa con sueño a descansar. Bajando del taxi la nena

empezó a descompensarse y tener una especie de convulsión y de a poco sus labios violetas у desesperada mi mujer al ver a la nena sin aire comenzó a los gritos “se me muere mi hija”, ante los gritos para un vehículo del cual bajo una persona que no dudo un segundo comenzó a hacerle RCP a mi hija hasta que reaccionó, ni bien reaccionó no dudo un segundo le dijo a mi

mujer subí al auto vamos al hospital ya… Después de varias horas de estudio y demás mi hija por el momento está estable no sabes que fue todavía.. pero no quiero dejar pasar algo de largo y es lo muchísimo que estamos agradecidos a esta persona que tuvo la frescura mental y empatía hacia mi familia de parar, quien sabe cuál hubiera sido el futuro de mi hija si él no paraba muchísimas gracias al Policía de la ciudad de Cutral Co-Federico Acevedo-por parar y socorrer a mi hija quien sabe que pudo

haber ocurrido, te voy a estar toda la vida agradecido, no te conozco no tengo tu teléfono espero que en algún momento te llegue esta publicación no me dan las palabras para agradecerte lo que hiciste.