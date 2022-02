La diseñadora industrial de Plaza Huincul, que se especializa en la confección de calzado, fue propuesta por la Cámara de Comercio de Cutral Co y Plaza Huincul para participar de la distinción Mujer Empresaria 2022 de CAME.

“Fui convocada por la Cámara de Comercio de Plaza Huincul y Cutral Co para ser distinguida como Mujer empresaria 2022”; “Me sentí muy feliz cuando me llamaron, no me lo esperaba” comentó Julieta que además aprovechó para contar en que está trabajando.

La diseñadora comenzó con este proyecto hace aproximadamente 8 años. Ahora está reacondicionando su espacio laboral para luego comenzar con la búsqueda de personas y así armar su propio equipo de trabajo. Julieta comentó que su intención es poder contar con otras maquinarias, ” Yo venia trabajando a demanda, y para este año la idea es trabajar con mayor stock” aseguró.

En cuanto a su participación en “Mujer Emprendedora Argentina”, será una de las representantes de la provincia de Neuquén. La distinción elegirá a dos ganadoras entre las categorías Mujer de la Pequeña Empresa, Mujer de la Mediana Empresa y Mujer Inspiradora.