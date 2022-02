El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Marcelo Rucci, denunció que este sistema “deja a los trabajadores y empresas locales como meros changarines”.

El sistema “on call” permite a las empresas contratar servicios solo cuando lo necesitan, sin hacer un contrato.

“Esto, que hace unos años era esporádico hoy es la norma, termina siendo un tiro de gracia porque no permite que las pymes puedan desarrollarse e invertir. Y en una situación de crisis como la cuarentena dejaron de pagar aportes sindicales o impuestos. Esto es perverso porque terminan ahogadas y endeudadas”, dijo Rucci que agregó “cuando se hace una licitación no los llaman porque registran deudas que fueron provocadas por el mismo sistema. A las grandes, al estar prohibidos los despidos, el Estado nacional les reconoció salarios, un beneficio que no tuvieron las pymes que debían esperar a cobrar sus trabajos on call”.

Rucci, aseguró que la organización gremial que conduce “aún no ha logrado recuperar los puestos perdidos durante la cuarentena a pesar de los precios del crudo y el gas y repunte de la actividad”. Y consideró que el encuentro en Centenario es una muestra clara de la necesidad que hay de impulsar una norma que ponga fin a los problemas que padece la economía local. “Desde hace 4 años que vengo insistiendo en que hay un plan sistemático de las las empresas operadoras y servicios especiales para perjudicar a las Pymes y sus efectos negativos han sido tremendos. Estamos en una situación terminal”.

Rucci dijo que “una Ley es necesaria, pero no podemos hacerla a la medida de las productoras porque eso es perder el tiempo”, y añadió: “las operadoras rechazan una ley que implique que haya controles sobre la actividad”.