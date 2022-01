El comité de emergencias provincial informó que tres personas fallecieron tras contraer el virus y que, lenta pero inevitablemente, sube la cantidad de pacientes que requieren internación.

La cantidad de casos confirmados positivos desciende, principalmente porque se limitó el número de personas que se hisopa. Muchos se someten al aislamiento sin saber si tienen o no COVID-19. Y algunos otros no hacen el aislamiento aunque tienen síntomas, pero no un hisopado positivo.

De las personas internadas, 74 están en terapia intesiva, 17 en terapia intermedia y 145 están en una sala común, pero aislados y bajo control médico.

Ayer eran 227 pacientes internados y hoy, jueves 27 de enero, son 236, es decir que se incrementó en 9 las camas ocupadas.