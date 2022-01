Expertos en astronomía del Planetario de La Punta explicaron qué pudo producir el fenómeno registrado en las últimas semanas en los cielos de la región que muchos atribuyen a naves extraterrestres.

Entre fines de diciembre y principios de enero hubo varios avistamientos de objetos voladores en la región y muchos lo vinculan con la visita de seres espaciales. No todos los registros cuentan con la mejor resolución, pero hubo avistamientos y filmaciones en Cutral Co, Añelo y Plottier; pero también en Córdoba, San Luis y Chile.

Desde el PALP reconocieron estar al tanto de “una serie de avistamientos”; pero bajaron los decibeles y explicaron este tipo de eventos “normalmente tienen que ver con tecnología terrestre“. “Podrían ser satélites artificiales que se envían para generar internet en lugares inhóspitos del planeta como es el caso de los Starlink; o la Estación Espacial Internacional que en algún caso se la confundió con un ovni“, explicaron.

Las autoridades indicaron que otra opción probable son “fenómenos naturales, como puede ser el ingreso de un bólido a la atmósfera terrestre”. Un cuerpo celeste de menor tamaño que se desintegra al contacto con la atmósfera generando luces de distintos colores, una estela y -en algunos casos- fuertes sonidos.

Sin embargo, en este último caso, suelen tener trayectorias uniformes hasta su desintegración total. El comportamiento difiere de las imágenes captadas, donde no solo se observa un movimiento ascendente y descendente; sino que además carece de la estela característica de un bólido y presenta luces giratorias.

Si bien los registros no son suficientes para hablar de tecnología extraterrestre, desde el PALP consideran que “las imágenes o videos tienen que estar acompañados por el relato de la persona que la documentó para saber qué dirección tenían y otros detalles que tienen que ver con el objeto que no se identificó. A veces sin imágenes es posible identificar el fenómeno, la descripción del objeto a veces suele ser más útil que las filmaciones o fotografías que no siempre son de alta calidad para explicar lo que se ve”, puntualizaron.