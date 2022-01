Una trabajadora del hospital de Añelo resultó herida después que un hombre, enojado, rompió el vidrio en la zona de admisión de pacientes. Desde ATE Neuquén, repudiaron los actos de violencia “ejercidos contra nuestros y nuestras compañeras trabajadores de salud”, señalaron en un comunicado.

La rotura del vidrio de un sector de ingreso al hospital provocada por una persona que manifestó su enojo contra la ventanilla hizo que los restos cortaran la mano de la trabajadora.

“Responsabilizamos al director del hospital y al gobierno provincial por la salud e integridad físicas de los trabajadores del sistea de salud”, se indicó en el comunicado.

Al mismo tiempo, reclaman que las autoridades del hospital no dan respuesta a los reiterados pedidos que se hicieron de disponer de personal de seguridad. “El gobierno provincial y el Ministerio de Salud parecen que no han llamado a licitación a empresas de seguridad para el sistema de salud, parece que no toman nota de la agresión que sufren los trabajadores en distintos hospitales y centros de salud”,

Finalmente, señalaron que “no encuentra obstáculos en realizar contrataciones directas a tres empresas del mismo dueño que no cumplen con lo que establecen las leyes laborales”. Por lo que exigieron que a la brevedad se tomen medidas urgente para cuidar al personal de salud de todos los sectores.