Los trabajadores que integran la Junta Interna del hospital reclaman que la dirección aplique medidas concretas para afrontar esta nueva ola de casos de coronavirus. Entre ellas, que se garantice el distanciamiento y la seguridad para el personal de salud, entre otras demandas.

Verónica Castro, la delegada, explicó que el viernes a última hora presentaron la nota a la dirección para que el reclamo quede por escrito, tal como lo había solicitado el director Gastón Zúñiga, ni bien asumió. “Se había dado situaciones de maltrato, las quejas por la falta de testeos y espacios adecuados, que son cuestiones que hemos solicitado que se resuelvan”, explicó Castro.

La primera parte de la pandemia ya habían denunciado que no había un lineamiento claro de trabajo en marzo de 2020. “Nos organizamos nosotros de cómo trabajar y muchos lo hicieron. Ahora, volvimos todos a trabajar”, aclaró. Por ejemplo, la falta de espacio adecuado para trabajar como los centros de salud, que son pequeños con muchos profesionales atendiendo.

“Hay lugares que no tienen ventilación, no se puede mantener la distancia o la ventilación cruzada, no se garantiza que podamos mantener los cuidados, quizá todos los sectores no puedan hacerlo y tiene que ver con la especificidad de cada sector. Los lineamientos se tienen que construir con los trabajadores porque no es lo mismo, por ejemplo el área Programa que Traumatología, que los funcionarios vengan al terreno”, mencionó.

Piden que además, exista un consultorio específico para testeos y atención de prevención para el personal de salud. La posibilidad de trabajo por burbujas, es una de las alternativas.