Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció el calor a inestabilidad para el norte de la Patagonia. Así se indica que habrá algunos períodos inestables en toda la región.

Durante esta tarde y noche (sábado) hay probable formación de tormentas dispersas y durante la noche períodos de viento del sudoeste con inestabilidad en cordillera.

En cuanto a la “ola de calor”, se registrará desde hoy sábado 8 y durante la próxima semana se esperan días mayormente soleados con altas temperaturas en el Norte de la Patagonia. Una masa de aire subtropical irá dominando Sudamérica con paulatino ascenso de la temperatura en el país. Se indicó que las probables temperaturas máximas entre 35° C y 40° C tanto en los valles, meseta y la costa. En la cordillera se espera temperatura por encima de los 30 C°.