Un devoto del Gauchito Gil montó una capilla en la ruta provincial 17 y el 24 de diciembre fue hasta el lugar y notó que habían daños en todas las instalaciones.

“Unos malvivientes me rompieron el vidrio, me tiraron todo, un desastre”, contó a Cutral Co al Instante. El lugar está a unos 100 metros del establecimiento de cría porcina “El Amanecer”, sobre la ruta provincial 17, a pocos kilómetros de Plaza Huincul.

Pidió a quienes pasen por ahí y vean que “hay gente haciendo daño, que por favor llamen a la policía”. Y a los devotos que ayuden a cuidar “porque hoy es mi capilla pero después puede ser otra”.