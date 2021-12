Desde el hospital se informó que durante los días previos a Navidad y Año Nuevo estará abierto el trailler de hisopados.

Más allá de que el 24 de diciembre y el 31 de diciembre es asueto, por decisión del gobierno provincial, se resolvió que los hisopados continuarán. Hubo 14 casos en las últimas 24 horas y muchas familias pasarán la Navidad aisladas.

Desde el ministerio de Salud se detallaron los cuidados que se deben tener en esta reunión.

Estos son los consejos:

Respetar la distancia de dos metros entre personas no convivientes;

Evitar el contacto físico como abrazos, besos;

Realizar las reuniones al aire libre dentro de las posibilidades, como en patios, terrazas;

Aunque la reunión sea al aire libre, se sugiere utilizar tapabocas mientras no se come o bebe;

Debe utilizarse alcohol en gel;

No compartir elementos o utensilios como platos, vasos, copas, etc., ni tomar del mismo vaso o botella;

Se sugiere utilizar identificadores de vasos, botellas o sitios identificados en la mesa para que cada uno sepa cuáles son sus elementos;

Lo ideal es que una o pocas personas sean las encargadas de manipular, servir y retirar la comida y los elementos de la mesa. Deberán hacerlo utilizando tapabocas en todo momento.

Las personas que sean casos confirmados de COVID-19 y no hayan sido dados de alta; las personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días; y las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19 y aún no hayan sido estudiadas o estén esperando sus resultados, no deberían participar de las reuniones.