El periodista de espectáculos Luis Ventura y el productor teatral, Luciano Garbellano, visitaron la ciudad invitados por el intendente José Rioseco para potenciar el reconocimiento nacional de la mejor sala ubicada en el Parque de la Ciudad.

Los paneles de insonorización son de primerísima calidad”, fue lo primero que dijo Ventura, el presidente de APTRA, al poner el primer pie en el hall foyer del Centro Cultural mientras miraba el techo y los paneles laterales del ingreso.

Acompañados por las autoridades los visitantes caminaron los pasillos, camarines, oficinas, sala y escenarios del lugar más icónico de la cultural cutralquense actual. Luego de ello brindaron una conferencia de prensa donde Luis Ventura manifestó: “Es increíble poder vivenciar que en nuestro país hay salas que igualan y hasta mejoran en prestaciones a las que están en Capital Federal.”

Luciano Gabellano insistió es que es un lugar digno de explotar y masificarlo a nivel nacional. “Si vinimos aquí es porque el intendente nos mostró en fotos y videos y no dudábamos un segundo con Luis en que queríamos pisar este lugar”, insistió el productor artístico a la vez que remarcó la incidencia en el crecimiento del arte local que dan estos espacios y que más se puede potenciar con la llegada de obras nacionales acompañadas de capacitaciones en todas las ramas relacionadas al arte y la comunicación.

El intendente de Cutral Co, José Rioseco, agradeció la deferencia de ambos de tomarse el trabajo de venir hasta Cutral Co y apostar a nuestro Centro Cultural. Las 3 partes aseguraron que las conversaciones están abiertas y que solo falta definir cuáles serían las primeras acciones conjuntas para la inclusión de Cutral Co en la agenda principal del espectáculo teatral nacional.