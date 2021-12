El informe del comité de emergencias de la provincia indica que este domingo hubo 102 personas que confirmaron su test positivo para COVID-19. 74

Además se informó que 70 recibieron el alta médica y que por ello la cantidad de neuquinos contagiados es de 1274. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intesiva es de 71%.

La situación epidemiológica de Cutral Co y Plaza Huincul no se modificó este domingo. No hubo contagios, tampoco recuperados ni fallecidos. La cantidad de personas contagiadas es de 12, pero uno de esos casos se agravó y tuvo que ser internado en una Sala Covid.