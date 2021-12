En Cutral Co, este miércoles se hizo una sesión extraordinaria se aprobó la ordenanza que regula el uso del espacio público de actividades artísticas de carácter lucrativo. Esto es para quienes ejerzan malabares, música, actividades de mimos, entre otras. Ahora, tendrán que estar inscriptos, solicitar la autorización y tendrán que tener residencia en Cutral Co de un año como mínimo.

La ordenanza fue aprobada en mayoría del cuerpo y una abstención de la concejala Jesica Rioseco. La norma fija que para ejercer la actividad callejera en el espacio público necesitarán una habilitación específica, ser mayores de 18 años y presentar certificado de libre de antecedentes personales actualizados, entre otros requisitos. Otra de las cuestiones es la residencia en Cutral Co, por lo que los no residentes -que son la mayoría- no podrán hacerlo.

En caso de faltas graves a la convivencia que sean: conductas agresivas o cualquier acción que altere el orden público, el Ejecutivo podrá inhabilitar la actividad en cuestión. El Juzgado de Faltas podrá labrar la infracción y fijar la multa, más allá de las acciones civiles y penales que se puedan llevar adelante.

Los requisitos para la inscripción será acceder al registro habilitado específicamente por actividad en el área respectiva que determine el Ejecutivo. Las personas tendrán que obtener la habilitación específica para la actividad; dejar constancia de la solicitud, datos personales domicilio, medios de contacto, y referencias que avalen la necesidad de la actividad. El domicilio debe ser en Cutral Co con una antigüedad de 1 año.



El Ejecutivo otorgará un permiso que será semanal y renovado cada de 30 días y caído el plazo deberá reiniciarlo perdiendo las anteriores presentaciones. A la vez, el Ejecutivo cesará la habilitación ante conductas agresivas, agresión a las normas municipales. prácticas extorsivas, faltas graves a la convivencia, gritos, agresiones, riñas que alteren el orden público.

Las personas habilitadas portarán una credencial visible con sus datos personales y para infractores pueden intervenir la fuerza pública.

Entre los fundamentos, los ediles señalaron que “la proliferación de actividades por particulares en el espacio público” y que debía regularse. “Los hechos aparecieron personas sin identificación y realizan todo tipo de actividades, en algunos casos lo hacen de manera coercitiva o violenta y merecen una regulación por las características”.

La ordenanza la respaldaron los ocho ediles y edilas, excepto Jesica Rioseco que se abstuvo.