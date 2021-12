Fueron 14 los estudiantes distinguidos de cada especialidad de las escuelas medias de la comarca. Todos recibieron los presentes y una beca de 20 mil pesos mensuales para continuar sus estudios el próximo año.

Se trata de una ceremonia que el Ente Autárquico ENIM realiza cada año para reconocer el desempeño y rendimiento de los mejores promedios en las escuelas secundarias de las dos ciudades. En 2020 no fue posible realizarla por la pandemia; pero este año retomaron la celebración.

“A cada uno de ellos se le hace entrega de aporte económico de 20 mil pesos mensuales por 10 meses del próximo año. La intención es premiar e incentivar sus estudios para que sigan” explicó Cristian Perotti, director del ENIM por Cutral Co; al tiempo que aclaró que “el premio está condicionado a que sigan estudiando; si no lo hacen no pueden recibir el pago”.

La lista de los estudiantes premiados en 2021

Shirli Luana Maylén Mellado Ferrada – CPEM Nº 51 – Bachiller con orientación en Ecología

Nara Díaz Martínez – EPET Nº 10 – Técnico en Petróleo

Zoe Ariadna Sofía Mansilla – EPET Nº 10 – Técnico Mecánico

Juan Julián Baidanoff Arroyo – CPEM Nº 6 – Bachiller con orientación Docente

Juan Ignacio Olave – CPEM Nº 6 – Perito Mercantil

María Elena Orrego – CPEM Nº 85 – Perito Mercantil con orientación Auxiliar Contable

María Laura Novoa – CPEM Nº 85 – Perito Especializado en Administración de Empresas

Máxima Luz Fernández Zuloaga – EPET Nº 1 – Técnica Química

Candela Rocío Herrera Umbidez – EPET Nº 1 – Construcción

Belén Abigail Haedo – CPEM 43 – Perito mercantil con orientación en Administración de Empresas

Yara Aylén García – CPEM Nº 58 – Comercial con orientación Impositiva

Claudia Price – CPEM Nº 58 – Bachiller

Giuliana Venegas – CPEM Nº 20 – Perito Mercantil

Cinthia Mena – CPEM Nº 20 – Bachiller con orientación Docente

Los premios estímulo 2021 fueron otorgados por autoridades del ENIM; los bancos Credicoop, Galicia y Macro; Pampa Energía, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul.