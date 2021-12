En Plaza Huincul, la dirección de Defensa Civil celebró los 33 años de la creación de la institución. Hubo una ceremonia para destacar la labor que lleva adelante a diario el personal, en especial en situaciones de emergencia.

El director del área Horacio Riveras indicó que “es una alegría inmensa festejar un nuevo aniversario de la creación de nuestra Dirección. Hoy en día tenemos un equipo mucho más consolidado, con más equipamiento y grandes logros que hemos obtenido gracias a las gestiones y al apoyo del intendente y del Coordinador de Gabinete”.

Refirió que en febrero del año pasado, al poco tiempo de sufrir el temporal de viento y granizo que azotó a la ciudad, les tocó lidiar con la pandemia y gracias al trabajo del personal que está siempre predispuesto, “estamos sacando adelante esta situación que no nos debe confundir porque todavía no termina”. “Lo más importante de nuestra dirección es el grupo humano, son la herramienta más importante ya que sin ellos el área no hubiera crecido tanto”, comentó.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Defensa Civil de la provincia del Neuquén, Ramiro Reyes señaló “estamos agradecidos por la invitación y felices de poder compartir este momento con nuestros compañeros de Plaza Huincul. Estamos más que satisfechos con el crecimiento que se ve en el equipo de la Dirección local y siempre vamos a apoyar y acompañar al personal en el trabajo y en las acciones cotidianas para que sigan mejorando año tras año.

Desde la Subsecretaría estamos en contacto permanente con las distintas localidades de la provincia, siempre atentos a las alertas meteorológicas que puedan ocurrir y todo tipo de eventos que puedan amenazar la normalidad del funcionamiento de cada ciudad”.