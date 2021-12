El proyecto del concejal Gustavo Iril fue archivado junto a la solicitud de un grupo de vecinos que rechazaba el nombramiento del Pelusa para la barriada de Huincul que limita con Cutral Co. El edil reflexionó sobre el impacto que generó la iniciativa y comprometió a las autoridades locales a “mejorar las condiciones de vida” para las familias que lo habitan.

Como todo lo que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, era de esperarse que la imposición del nombre al barrio que actualmente es conocido como Noroeste causara revuelo. Enseguida sumó adeptos que idolatran al último capitán argentino que levantó la copa del mundo; y otros que lo rechazan por su vida fuera de las canchas o por considerar que la ciudad debería homenajear a otras figuras más cercanas.

El concejal Gustavo Iril (Compromiso) impulsó el proyecto para imponer el nombre Diego Armando Maradona al barrio Noroeste

Lo concreto es que el proyecto de Iril ingresó al Deliberante para tratamiento; pero pocos días después ingresó un escrito firmado por Pablo Moyano y otros vecinos que se mostraban en desacuerdo con instituir el nombre del 10 al barrio. Ambos expedientes fueron unificados y pasados al archivo del Concejo en la última sesión ordinaria, dejando sin efecto el cambio de nombre al barrio Noroeste.

Durante el tratamiento, Iril consideró que “la idea de mencionar a un ídolo popular como Diego Armando Maradona tenía como intención llamar la atención de los funcionarios públicos; que tienen que tomar nota que hay un sector de 11 hectáreas en el noroeste de la ciudad, que costó 1.057.000 dólares en 2018 con el propósito de regularizar estas tierras”.

“Al día de hoy no se han mensurado, no se licitaron más de 100 lotes, no se hicieron las cloacas, no se hizo el gas, no se ha censado a ese grupo de vecinos que con su lucha llevaron al gobierno anterior a comprarle a un privado que no hace más que negocios con las tierras de Plaza Huincul”, continuó el concejal del bloque Compromiso; y resaltó “este proyecto sirvió para que las más de 80 familias sean tenidas en cuenta, se mejoren sus condiciones de vida y que a través de la dirección de Tierras se loteen y liciten los terrenos baldíos que tienen mucho valor, están muy bien ubicados, cerca de las rutas y de la civilización que a mi entender es Cutral Co”.

Para concluir, Iril agradeció a los vecinos del barrio noroeste por “ponerse a la cabeza de este reclamo” y disparó “que ningún vecino se arrogue el papel de inmobiliaria y distribuya terrenos a diestra y siniestra” en la ciudad.